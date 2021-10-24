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وذكر جوتسمان أن طلب إشهار الإفلاس تم تقديمه للمحكمة في باد كرويتسناخ، مضيفا أن المحكمة عينت المحامي يان ماركوس بلاتنر مديرا مؤقتا لعملية الإفلاس.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة «إتش إن إيه» الصينية تمتلك 82.5% من مطار فرانكفورت - هان، بعدما استحوذت المجموعة على الأسهم عام 2017 من ولاية راينلاند- بفالتس مقابل نحو 15 مليون يورو، ولا تزال 17.5% المتبقية من الأسهم ملكا لولاية هيسن.
وفي الآونة الأخيرة أثار اعتقال قيادات في مجموعة «إتش إن إيه» المتعثرة ماليا ضجة. وفي ذلك الوقت أكدت الشركة المشغلة للمطار أن هذا لن يكون له أي تأثير على مطار فرانكفورت - هان، وقالت مطلع هذا الشهر «إن المطار في مسار جيد».
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