إنشاء أول مصنع لتوطين صناعة الأطراف الصناعية باستثمارات 40 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عقد تخصيص أرض صناعية بمساحة 4300 م2 في المدينة الصناعية بعسير لإنشاء أول مصنع طبي في المملكة لتوطين صناعة الأطراف الصناعية.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم أنه تم توقيع عقد التخصيص مع شركة العظام لصناعة الأطراف الصناعية لإقامة المصنع الجديد الذي يشكل قيمة مضافة للصناعة السعودية بوصفه الأول من نوعه بالمملكة، وهو يأتي تتويجا لجهود «مدن» المسهمة في تحقيق متطلبات الأمن الطبي تماشيا مع دورها المحوري في رؤية 2030، والمبادرات الموكلة إليها في برنامج توطين الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وقال «إن المصنع الجديد يستهدف توطين صناعة صفائح ومسامير تجبير الكسور بالجسم البشري باستثمارات تصل إلى 40 مليون ريال، ويسهم في تغطية الطلب المحلي بنسبة 20% في مرحلته الأولى ثم الاكتفاء ذاتيا والتصدير مستقبلا، مبينا أنه خلال 3 سنوات ستتم سعودة الوظائف بنسبة 100%».

وذكر أن «مدن» تعمل على تهيئة البيئة النموذجية التي تواكب تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وذلك من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وابتكار الخدمات والمنتجات التي تحقق سهولة ممارسة الأعمال، وتقديم المحفزات الداعمة لبدء الأنشطة الاستثمارية بمدنها الصناعية في أقل مدة زمنية ممكنة.

وأضاف أن «مدن» -على مدار 5 سنوات منذ إطلاق رؤية السعودية 2030- نجحت في رفع أعداد المصانع الطبية بمدنها الصناعية بنسبة 150% إلى قرابة 173 مصنعا بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس صعودا من 64 مصنعا بنهاية عام 2016م، أسهمت جميعها في تخفيف تداعيات جائحة «كورونا» على الاقتصاد الوطني من خلال توفير متطلبات السوق المحلية من المستلزمات الطبية بجودة عالمية.

وأشار إلى أنه رغم جائحة «كورونا» فقد حقق الطلب على منتج الأراضي الصناعية ارتفاعا بنسبة 21%، حيث توفره «مدن» ضمن منتجاتها النوعية كأراض مطورة البنية التحتية والخدمات، كالكهرباء والمياه وغيرها، بمساحات مختلفة في جميع مناطق المملكة.

ولفت إلى أن «مدن» أطلقت كذلك منتج الأراضي الصناعية الصغيرة ذات المساحات المتنوعة بين 1700 م² و3000 م² لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية، الذي جاء نتاجا لدراسات مستمرة وفقا لمتطلبات السوق واحتياجات الشركاء، حيث روعي فيها أفضل المعايير المحلية والإقليمية والعالمية لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأوضح أن منتج الأراضي الصناعية الصغيرة ذات المساحات المتنوعة أصبح جاهزا في عدد من المدن الصناعية بإجمالي 114 قطعة أرض بمساحات متنوعة تبدأ من 1,700م² منها: المدينة الصناعية الثانية بجدة، والمدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية بالخرج، والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

المدينة الصناعية في عسير







الإنشاء عام 1990



المساحة 2.7 مليون م²



مطورة بالكامل



تبعد عن مطار أبها الدولي 23 كلم



تضم 157عقدا صناعيا وخدميا



الصناعات: