الراجحي يطلق هويته الجديدة بمسمى «ما بعد المصرفية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مصرف الراجحي الهوية الجديدة للمصرف، والتي تعد بمثابة الانطلاق من كونه مصرفا رائدا في المنطقة إلى استراتيجية تمكين الحلول المالية بشكل يلبي مستقبل الإنسان المزدهر، تحت مسمى «ما بعد المصرفية» (UNBANK THE BANK).

وأعلن المصرف أنه بإطلاق الهوية الجديدة يتجاوز كونه مصرفا يقوم على توفير المنتجات المصرفية إلى منظومة مالية يقودها موظفوه الأكفاء كمستشارين ماليين يصممون حلولا مالية ذكية، مرتكزين على الاهتمام بالإنسان وفهمه وتمكينه ليصل إلى أفضل مما يتخيله عبر حلول مالية شاملة بغاية السرعة والسهولة.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف وليد المقبل، «إن الهوية الجديدة ترتكز على 3 قيم أساسية، هي: الازدهار حيث نضع شغفنا في كل أعمالنا ونستخدم أحدث التقنيات لتحفيز عملائنا على تبني فرص جديدة، والسهولة التي نقدم بها حلولا سهلة وسريعة لمساعدة العملاء على اتخاذ أفضل القرارات بثقة، والقيمة الثالثة «في متناول اليد»، حيث نفهم الاحتياجات ونشجع بناء دائرة العلاقات لبناء روابط قوية ومتينة مع شركائنا».

وحرص المصرف أن تعكس الهوية الجديدة استراتيجيته الجديدة ليصبح مصرف الراجحي «فوق الخيال»، لتحقيق هدف بناء أفضل التقنيات المالية لإنسان مبتكر وطموح.

وطور المصرف من شعاره ليعكس استراتيجيته الجديدة، حيث تميز بسهولة الاستخدام بألوان ومنحنيات أكثر عصرية وجرأة تلائم طبيعة المجتمع الشابة ومكانة المصرف كعلامة سعودية عالمية تعد من الأكبر في المنطقة. كما حرص المصرف على الاحتفاظ بجوهر هويته التي تتميز بعراقة تمتد إلى أكثر من 6 عقود، والتي شكلت إحدى دعائم القطاع المصرفي السعودي، وارتبطت في ذهن عملاء المصرف في المملكة وحول العالم بالنجاح والتطور والريادة في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد والشركات.