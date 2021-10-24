شكرا لقرائتكم خبر الراجحي يطلق هويته الجديدة بمسمى «ما بعد المصرفية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن المصرف أنه بإطلاق الهوية الجديدة يتجاوز كونه مصرفا يقوم على توفير المنتجات المصرفية إلى منظومة مالية يقودها موظفوه الأكفاء كمستشارين ماليين يصممون حلولا مالية ذكية، مرتكزين على الاهتمام بالإنسان وفهمه وتمكينه ليصل إلى أفضل مما يتخيله عبر حلول مالية شاملة بغاية السرعة والسهولة.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف وليد المقبل، «إن الهوية الجديدة ترتكز على 3 قيم أساسية، هي: الازدهار حيث نضع شغفنا في كل أعمالنا ونستخدم أحدث التقنيات لتحفيز عملائنا على تبني فرص جديدة، والسهولة التي نقدم بها حلولا سهلة وسريعة لمساعدة العملاء على اتخاذ أفضل القرارات بثقة، والقيمة الثالثة «في متناول اليد»، حيث نفهم الاحتياجات ونشجع بناء دائرة العلاقات لبناء روابط قوية ومتينة مع شركائنا».
وحرص المصرف أن تعكس الهوية الجديدة استراتيجيته الجديدة ليصبح مصرف الراجحي «فوق الخيال»، لتحقيق هدف بناء أفضل التقنيات المالية لإنسان مبتكر وطموح.
وطور المصرف من شعاره ليعكس استراتيجيته الجديدة، حيث تميز بسهولة الاستخدام بألوان ومنحنيات أكثر عصرية وجرأة تلائم طبيعة المجتمع الشابة ومكانة المصرف كعلامة سعودية عالمية تعد من الأكبر في المنطقة. كما حرص المصرف على الاحتفاظ بجوهر هويته التي تتميز بعراقة تمتد إلى أكثر من 6 عقود، والتي شكلت إحدى دعائم القطاع المصرفي السعودي، وارتبطت في ذهن عملاء المصرف في المملكة وحول العالم بالنجاح والتطور والريادة في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد والشركات.
كانت هذه تفاصيل خبر الراجحي يطلق هويته الجديدة بمسمى «ما بعد المصرفية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.