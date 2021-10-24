43 % زيادة في أرباح مصرف الراجحي بالربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 43% في الربع الثالث من العام الحالي (2021)، لتصل إلى 3.79 مليارات ريال مقابل 2.65 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة عن الأشهر التسعة الأولى من العام، أن إجمالي ربح العمليات بلغ 6.57 مليارات ريال خلال الربع الثالث، مقابل 5.15 مليارات ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 28%.

وعلى صعيد الأشهر التسعة الأولى بلغ صافي الربح 10.7 مليارات ريال، مقابل 7.47 مليارات ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 44%. وبلغت ربحية السهم 4.29 ريالات، مقابل 2.99 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجع المصرف الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 27.7%، ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية والدخل من العمليات الأخرى.

في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.3% نتيجة ارتفاع مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 465 مليون ريال إلى 594 مليون ريال بنسبة 27.7%.

فيما أرجع الارتفاع في صافي الربح خلال الأشهر التسعة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 26.4%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من

العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض الدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.5% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومصروف الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 1,616 مليون ريال إلى 1,755 مليون ريال بنسبة 8.6%.