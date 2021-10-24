شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع أرباح الأهلي السعودي 20% خلال 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق البنك الأهلي السعودي أرباحا صافية في الربع الثالث من العام الجاري (2021) بقيمة 3.78 مليارات ريال مقابل 3.15 مليارات ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة ارتفاع 20%.

وبحسب النتائج المالية الأولية الموحدة للبنك عن الـ9 أشهر الأولى من العام، بلغ إجمالي ربح العمليات 7.8 مليارات ريال خلال الربع الثالث مقابل 5.63 مليارات ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 38%.

وفيما يخص نتائج التسعة أشهر بلغ صافي الربح 9.3 مليارات ريال، مقابل 8 مليارات ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 8%. وبلغت ربحية السهم 2.25 ريال، مقابل 2.59 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضح البنك في بيان أمس أن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يأتي بعد اندماج البنك مع مجموعة سامبا المالية اعتبارا من 1 أبريل 2021 حيث ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 19.9% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان المنسوبة إلى الاندماج.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 38.4% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، دخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية، قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف عمليات أخرى.

وأشار إلى أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان ارتفعت بنسبة 72.2%، بسبب ارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، مصاريف عمومية و إدارية أخرى، رواتب ومصاريف الموظفين، إيجارات ومصاريف المباني واستهلاك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات.

وذكر أن الارتفاع في صافي الربح خلال التسعة أشهر مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى بعد اندماج البنك مع مجموعة سامبا المالية، حيث ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 15.2% بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.