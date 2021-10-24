شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موانع الترقية وفقا لقانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على عدة اسباب قد تمنع الموظف بالجهاز الإدارى للدولة الترقية بالرغم من إتمام المدد البينية :-

هل الإعارة تمنع الموظف الحكومى من الترقية؟

إذا كان معارا إلا بعد عودته من الإعارة، وفى هذه الحالة يتم حساب المدد البينية مستثنى منها مدة الإعارة.

هل الاجازات بدون أجر تؤثر على حركة الترقيات؟

- إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

هل الجزاءات تحول الموظف العام من الترقية؟

-إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك خلال العام ولم يتم محو الجزاء الموقع عليه حتى 30-6-2021

هل إذا وقع أو أحيل الموظف للمحاكمة التأديبية؟

- إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.