شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال تعديل فى خطوط الغاز.. والشركة المصرية تطمئن سكان القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن القيام بأعمال تعديل بخطوط الغاز الرئيسية بالقاهرة الجديدة المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائرى وذلك يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر فى تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى تمام الساعة الثانية عشر مساء يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التى قد تنتج وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء.

وأضافت الشركة، أنه فى حالة وجود أى استفسار بالاتصال من أى تليفون أرضى بطوارئ الشركة على 129.