شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: وصول عربات القطار الكهربائى.. وأول 165 ألف طن حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 24-10-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، ومن أبرزها إعلان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء الأدبية التابع للمنطقة، سفينة البضائع العامة "فينك هوانج سونج" القادمة من الصين لتفريغ عدد 17 طرد خاص لصالح الهيئة القومية للأنفاق، متضمنة 12 عربة من "القطار الكهربائي الخفيف" بإجمالي حمولة 510 طن

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء الأدبية التابع للمنطقة، سفينة البضائع العامة "فينك هوانج سونج" القادمة من الصين لتفريغ عدد 17 طرد خاص لصالح الهيئة القومية للأنفاق، متضمنة 12 عربة من "القطار الكهربائي الخفيف" بإجمالي حمولة 510 طن، وهو مشروع ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها وزارة النقل للربط بين عدة مدن، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي ذلك في إطار الدور الهام لموانئ المنطقة في خدمة المشروعات القومية للدولة واستقبال المعدات والمهمات الثقيلة التي تخدم هذه المشروعات وتلك التي تستخدم في أعمال الإنشاءات والبناء والتشييد .

واستقبل ميناء العين السخنة أيضاً أكبر سفينة صب جاف وهي سفينة الحديد CAPE KORL قادمة من سلطنة عمان بحمولة 165000 ألف طن حديد خام "صب جاف" كأول حمولة بهذا الوزن تدخل الميناء .

ويعتبر ميناء السخنة من أهم الموانئ في المنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية، لافتاً إلى أعمال التطوير الجارية بالميناء لزيادة عوائده وجاهزية الميناء لاستقبال أحدث السفن العملاقة بحمولات ضخمة لتميز موقعه على البحر الأحمر.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الـعام/ الأعمال الـعـام والــقطــاع الـخــاص (50 عامل فأكثر) والقطاع الاستثماري عام 2020.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــور 10255 حالة بنسبة 89.1%، والإناث 1255 حـــالــــــة بـنســـبـــة 10.9% من إجمالي عدد الحالات وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل، حيث بلغت 1982 حالة بنسبة 17.2%، يليها محافظة الجيزة بعدد 1482حالة بنسبة 9.12%، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 4 حالات بنسبة 0.01%من إجمالي عدد الحالات.

وسجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين 4248 حالة بنسبة 9.36%، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 2210 حالة بنسبة 19.2%، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 86 حالة بنــسبــة 7%من إجــمــالـي عـــدد الحـالات .

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد مقدمات حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظامي القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز online، اعتباراً من عام 2017، ما عدا قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً.

وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز المدينة التابع له القطعة للتعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً، وذلك وفقاً للشروط الآتية: أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، وأن يكون مقدم الحجز ما زال تحت حساب قطعة الأرض حتى تاريخ الإعلان، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و395 شهادة جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة، بإجمالى 26 ألفًا و534 حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر سبتمبر الماضى.

كشف عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة للصناعات الكيماوية، عن تلقى القابضة عرضا من شركة استشارات أوروبية " مكتب خبرة" لتطوير شركتى النصر للأسمدة بالسويس، والدلتا للأسمدة سماد طلخا بالدقهلية، في إطار سعى القابضة لتطوير الشركتين؛ بما يتناسب مع التكنولوجيا الجديدة، والسعى لترشيد وخفض استهلاك الطاقة خاصة الغاز الطبيعى.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ" الخليج 365"، أنه تم طرح مناقصة عالمية لتطوير الشركتين، وتقدم عرض وحيد من شركة "تكنيب" الإيطالية، لافتا إنه تم تلقى العرض الفني من الشركة، وتم بحثه من قبل اللجنة المكلفة بأعمال التطوير، كما تم إبداء الملاحظات الفنية عليه وبعض الاستيضاحات، وتم إرسالها للشركة للرد عليها ..

أوضح رئيس القابضة إنه من المتوقع تلقى الرد على الملاحظات خلال 10 أيام، وبعدها سيتم البدء في إجراء الدراسة، بحيث يتم تحديد خطة لتطوير الشركتين بشكل كامل وفقا للدراسة التي ستحدد ننفذ كم وحدة في كل شركة، ويتم تطوير أي وحدات ومدى جدوى تطويرها.

في إطار دور مركز تحديث الصناعة في دعم وتنمية التكتلات الصناعية في صعيد مصر، نظم المركز عدداً من الزيارات الميدانية لعصارات العسل الأسود بمحافظة قنا، وذلك تمهيداً لإطلاق خطة تطوير صناعة العسل الأسود غداً بمحافظة قنا، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المشاركة في تنمية التكتلات الاقتصاديه بالصعيد.

وتضمنت الزيارات مناقشة ملامح خطة تطوير العسل الأسود المقرر إطلاقها غداً، مع كبار أعضاء التكتل ودراسة أهم مشاكلهم، وذلك للخروج بأهم التوصيات ضمن خطة شاملة تستوعب كافة التحديات والمشاكل التي يواجهها التكتل وتسعى لحلها.

وتعتبر الجولات الميدانية لفريق مركز تحديث الصناعة حلقة في سلسلة ممتدة من الأنشطة التي يتولى المركز مسؤولية تنفيذها علي أرض الواقع ضمن برنامج تنمية التكتلات الصناعية في صعيد مصر.

ويلعب مركز تحديث الصناعة الدور التنفيذي لأنشطة البرنامج تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة عدد من الوزارت والجهات علي رأسها وزارة التنمية المحلية، وزارة التخطيط، المجلس التصديري والغرف الصناعية المعنية بمجال عمل التكتلات المختلفة.