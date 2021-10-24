شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: عرض أوروبى لتطوير شركتى النصر والدلتا للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة للصناعات الكيماوية، عن تلقى القابضة عرضا من شركة استشارات أوروبية " مكتب خبرة" لتطوير شركتى النصر للأسمدة بالسويس، والدلتا للأسمدة سماد طلخا بالدقهلية، في إطار سعى القابضة لتطوير الشركتين؛ بما يتناسب مع التكنولوجيا الجديدة، والسعى لترشيد وخفض استهلاك الطاقة خاصة الغاز الطبيعى.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ" الخليج 365"، أنه تم طرح مناقصة عالمية لتطوير الشركتين، وتقدم عرض وحيد من شركة "تكنيب" الإيطالية، لافتا إنه تم تلقى العرض الفني من الشركة، وتم بحثه من قبل اللجنة المكلفة بأعمال التطوير، كما تم إبداء الملاحظات الفنية عليه وبعض الاستيضاحات، وتم إرسالها للشركة للرد عليها ..

أوضح رئيس القابضة إنه من المتوقع تلقى الرد على الملاحظات خلال 10 أيام، وبعدها سيتم البدء في إجراء الدراسة، بحيث يتم تحديد خطة لتطوير الشركتين بشكل كامل وفقا للدراسة التي ستحدد ننفذ كم وحدة في كل شركة، ويتم تطوير أي وحدات ومدى جدوى تطويرها.