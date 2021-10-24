شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 10255 حالة إصابة عمل للذكــور بنسبة 89.1% عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الـعام/ الأعمال الـعـام والــقطــاع الـخــاص (50 عامل فأكثر) والقطاع الاستثماري عام 2020.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــور 10255 حالة بنسبة 89.1٪، والإناث 1255 حـــالــــــة بـنســـبـــة 10.9٪ من إجمالي عدد الحالات وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل، حيث بلغت 1982 حالة بنسبة 17.2٪، يليها محافظة الجيزة بعدد 1482حالة بنسبة 9.12٪، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 4 حالات بنسبة 0.01٪ من إجمالي عدد الحالات.

وسجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين 4248 حالة بنسبة 9.36٪، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 2210 حالة بنسبة 19.2٪، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 86 حالة بنــسبــة 7٪ من إجــمــالـي عـــدد الحـالات .

وسجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 6501 حالة بنسبة 56.5٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 946حالة بنسبة 8.2٪، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط خدمات الافراد الخدمة المنزلية عدد 3 حالات بنسبة 0.3٪.

وبلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في (سقوط الاشخاص) 3334حالة بنسبة 29٪، يليها (الخطأ والتصادم بالأشياء) 2636 حالة بنسبة 22.9٪، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في (حوادث الانفجار) 23 حالة بنسبة 0.2٪ من إجمالي عدد الحالات.