شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة بداية الأسبوع.. و8 مليارات جنيه مكاسب سوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 750.077 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 11185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4385 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3419 نقطة.