شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: المملكة ستكون قادرة على صناعة السيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • سنعمل على توليد الطاقة الكهربائية بأقل التكاليف في العالم

• نقوم بتصنيع سيارة من النوع الهجين .. ولدينا ديزل جديد

• نحن دولة تعتمد على الطاقة المتجددة

• ونثق في قيادة الشباب للعمل المناخي

قال وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، إن المملكة ستكون قادرة في المستقبل على صناعة السيارات الكهربائية، مشيرا إلى انه "يجب علينا ان نثق في قيادة الشباب للعمل المناخي ،والتي بدونها لا يمكن أن يعمل معك أحد ، وعلينا أن نعتمد على شباب الوطن ، ونشعرهم بالثقة".

وأضاف سموه خلال جلسة بعنوان "أخذ زمام المبادرة" ضمن مبادرة السعودية الخضراء:"نحن دولة نعتمد على الطاقة المتجددة"، وقال:" ان المبادرات جماعية ةتضم قطاعات متنوعة كل حسب ما تحتاجه من تعاون، وهذا أسلوب الوزارة في العمل".