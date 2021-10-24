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وزير الطاقة: المملكة ستكون قادرة على صناعة السيارات الكهربائية

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الدمام - شريف احمد - • سنعمل على توليد الطاقة الكهربائية بأقل التكاليف في العالم

• نقوم بتصنيع سيارة من النوع الهجين .. ولدينا ديزل جديد

• نحن دولة تعتمد على الطاقة المتجددة

• ونثق في قيادة الشباب للعمل المناخي

قال وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، إن المملكة ستكون قادرة في المستقبل على صناعة السيارات الكهربائية، مشيرا إلى انه "يجب علينا ان نثق في قيادة الشباب للعمل المناخي ،والتي بدونها لا يمكن أن يعمل معك أحد ، وعلينا أن نعتمد على شباب الوطن ، ونشعرهم بالثقة".

وأضاف سموه خلال جلسة بعنوان "أخذ زمام المبادرة" ضمن مبادرة الخضراء:"نحن دولة نعتمد على الطاقة المتجددة"، وقال:" ان المبادرات جماعية ةتضم قطاعات متنوعة كل حسب ما تحتاجه من تعاون، وهذا أسلوب الوزارة في العمل".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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