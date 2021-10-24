شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 24-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 24-10-2021، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت أيضا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.