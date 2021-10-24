شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021 وتطورات حركة السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد استقرار ملحوظ لتوقف التداول على المعدن الأصفر يوم الأحد من كل أسبوع، وتسجل أونصة الذهب 1792 دولار وفق سعر الإغلاق الأسبوعي، ويبلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 782 جنيها للجرام.

وسجلت أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها.

ماذا كان لدينا من أحداث طوال هذا الأسبوع والتي أثرت بصورة مباشرة على تداول الذهب، يوم الإثنين 18 أكتوبر تم إعلان الناتج المحلي الإجمالي الصيني ومبيعات التجزئة الصينية والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة ومسح تطلعات الأعمال من بنك كندا.

وخلال يوم الثلاثاء 19 أكتوبر جري اعتماد محضر اجتماع السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الأسترالي، وجاء يوم الأربعاء 20 أكتوبر يحمل عدة أحداث منها إعلان مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني والقراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في منطقة اليورو ومؤشر أسعار المستهلكين الكندي ومخزونات النفط الخام الأمريكية.

وقبل إغلاق السوق بيوم واحد، جري إعلان المؤشر التصنيعي في ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة ومبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة وخطاب لوي محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي وثقة المستهلك البريطاني من GFK.

يوم الجمعة 22 أكتوبر تم إعلان القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي البريطاني والقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو والقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة ومبيعات التجزئة الكندية وتقرير العملات الصادر من وزارة الخزانة الأمريكية.

كان لهذه الأحداث الاقتصادية آثار واضحة على سعر الذهب حيث سجلت الأسعار العالمية مستويات تتجاوز 1800 دولار ثم تراجع السعر دون 1780 دولار، واخيرا اغلق السوق على سعر 1792 دولار.