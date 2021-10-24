شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11192 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 2223 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 13552 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4391 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 2470 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 3458 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 4369 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العالمية للاستثمار والتنمية، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، رواد السياحة-رواد، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العامة لصناعة الورق-راكتا، المجموعة المصرية العقارية، البدر للبلاستيك.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 14مليون سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 3 ملايين سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، رواد السياحة-رواد، سبيد ميديكال، 291.2 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 10061 سهم، 400 ألف سهم، 103.7 ألف سهم، 6.6 مليون سهم، 100 ألف سهم، 253.5 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 400 ألف سهم، 120 ألف سهم، 5.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 24906 سهم.