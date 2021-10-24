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وزير الطاقة: نحن دولة تعتمد على الطاقة المتجددة

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الدمام - شريف احمد - • نثق في قيادة الشباب للعمل المناخي

قال وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، إنه يجب علينا ان نثق في قيادة الشباب للعمل المناخي ،والتي بدونها لا يمكن أن يعمل معك أحد ، وعلينا أن نعتمد على شباب الوطن ، ونشعرهم بالثقة.

وأضاف سموه خلال جلسة بعنوان "أخذ زمام المبادرة" ضمن مبادرة الخضراء:"نحن دولة نعتمد على الطاقة المتجددة"، وقال:" ان المبادرات جماعية ةتضم قطاعات متنوعة كل حسب ما تحتاجه من تعاون، وهذا أسلوب الوزارة في العمل".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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