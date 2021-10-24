شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة تجار السيارات: مليون جنيه أوفر برايس للسيارة بي إم دبليو "إكس 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات بمصر في تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن هناك زيادة مليون جنيه على السيارة " بي إم دبليو - إكس6" وذلك تحت مسمى (الأوفر برايس)، والسبب هو عدم وجود وكيل فعلي للعلامة الألمانية بمصر، هذا إلي جانب أزمة الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلي الاستيراد المباشر من بعض التجار من دول الخليج وغيرها، وهو مايعرف "بالاستيراد الرمادي، كما أن بعض المصانع المحلية متوقفة".

وأضاف أن السعر الرسمي للسيارة من الوكيل السابق خلال عام 2020 بلغ 2.3 مليون جنيه والسعر الحالي 3 ملايين و 300 ألف .

يذكر أن حالة من الغموض تسود قطاع السيارات المصري خاصة عملاء ومحبي الماركة الألمانية " بي إم دبليو " في مصر نظرا لتوقف الوكالة السابقة بشكل جذري إلا عن تقديم خدمات الصيانة فقط ، وفي المقابل صمت تام للوكيل الحالي الذي قام بإنتزاع الوكالة من الشركة الأم بألمانيا منذ عام تقريبا وبالرغم من ذلك لم يتم توفيق الأوضاع بين الوكيل السابق والحالي والضحية هو المستهلك المصري .