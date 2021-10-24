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أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد.. 140- 165جنيها للكندوز

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم  الحمراء البلدى   اليوم الأحد 24- 10-2021 ، وسجلت    أسعار  اللحوم الكندوز  بين 140-165  جنيها للكيلو،  أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، و أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها.

 

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيها للكيلو،وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها . 

 

وسجلت  أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو . 

 

 

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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