شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد.. 140- 165جنيها للكندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدى اليوم الأحد 24- 10-2021 ، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، و أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها.

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيها للكيلو،وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها .

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .