شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 24-10-2021 انخفاض في أسعار البلطي المزارع مع استقرار باقي الأصناف في سوق العبور للجملة.

وسجل البلطي المزارع 2 سجل 17-20جنيها مقابل 17-21 جنيها للكيلو، وانخفض سعر البلطي المزارع 1 ليتراوح الكيلو بين 21-24 جنيها مقابل 22-25 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،و أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

واستقر سعر الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، و أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو.