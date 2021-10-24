شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لقاءات فى جيتكس دبى لجذب استثمارات أجنبية تكنولوجية لمصر أبرزها جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفدًا من الوزارة للمشاركة بفعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي للتقنية، الأسبوع الماضى، لجذب استثمارات أجنبية لمصر في قطاع التكنولوجيا في ظل مشاركة واسعة من شركات تكنولوجية عالمية بالمعرض، ونقدم أبرز 7 لقاءات عقدها الوزير للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري، وهي:

1- لقاء مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية لبحث التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وصناعة خدمات التعهيد في مصر.

وشركة تاتا للخدمات الاستشارية هي شركة هندية متعددة الجنسيات تقدم خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعمل في 149 موقعًا في 46 دولة والشركة تابعة لمجموعة تاتا، التي تعد أكبر مجموعة أعمال متعددة الجنسيات في الهند.

2- لقاء مع سيريرانجا سمبثكومر، نائب الرئيس المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة إنفوسيس Infosys العالمية الرائدة في مجال الخدمات والاستشارات الرقمية، وهي شركة هندية متعددة الجنسيات ولها عملاء في أكثر من 50 دولة.

3- لقاء مع لينو كاتاروزي، العضو المنتدب لشركة «جوجل» العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ تناول الاجتماع مناقشة خطط جوجل والتباحث حول فتح آفاق التعاون في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

4- توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للإنترنت والبنية الرقمية، والمعروفة باسم "نايل أون لاين"، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" للتوسع في أعمال الشركة في مصر وتحفيز نمو خدماتها الموجهة للتصدير في مجالات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها في الخارج.

5- توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة نوكيا العالمية، بهدف بناء أول بنية تحتية فى مصر حصريا، لتقديم خدمات إنترنت الأشياء عبر شبكةWING) ) العالمية التابعة لنوكيا، وتتيح شبكةWING) ) للمصرية للاتصالات تقديم خدمات إنترنت الأشياء للشركات على نطاق عالمي، بما يمكنها من الاستفادة من سوق إنترنت الأشياء المتنامى بسرعة وفعالية اعتمادا على نموذج نوكيا (WING) متعدد الخدمات، والذى يشمل البنية التحتية العالمية لإنترنت الأشياء، ونموذج أعمال (الدفع أولا بأول، كما تمكن الشركة المصرية للاتصالات من توفير خدمة إنترنت الأشياء العالمية بأسعار محلية منخفضة مقارنة بأسعار التجوال الأكثر تكلفة.

واستعرض الوزير، خلال هذه اللقاءات الجهود المبذولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا في صناعة مراكز البيانات والخدمات السحابية في ظل ما تتميز به مصر من موقع جغرافي متميز كنقطة التقاء بين آسيا وأفريقيا وأوروبا مع مرور عدد كبير من الكابلات البحرية الدولية وتوافر الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال قانون حماية البيانات الشخصية على النحو الذي يسهم في خلق بيئة آمنة لتداول البيانات.

كما عرض المزايا التنافسية المتعددة التي تتمتع بها مصر والمكانة المتقدمة التي تحظى بها في مجال خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود؛ حيث تعد الأولى في هذا المجال على مستوى افريقيا والشرق الأوسط ومن أفضل 15 موقع على مستوى العالم؛ وبلغت الصادرات الرقمية لها نحو 4.5 مليار دولار خلال العام المالى الماضى.