شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف مشروع رواد 2030.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساهم مشروع رواد 2030 ، في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب فضلا عن النهوض بالكفاءات الشابة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.



اهداف رواد 2030

كما يساهم من خلال أنشطته المختلفة في تحقيق وربط أهداف التنمية المستدامة المتمثلة فى الهدف الأول والرابع والخامس، وكذلك الأهداف من الثامن إلى العاشر والهدفين الثاني عشر والسابع عشر، فضلًا عن مشاركة الركائز الأربعة لرواد 2030 في العديد من القضايا البيئية والاقتصادية، مثل:

- المساواة بين الجنسين

- القضاء على الفقر

ـ النمو الاقتصادي

- التغيير المؤسسي المطلوب في الهيئات الحكومية المصرية

- التعليم الجيد

ـ العمل اللائق

ـ عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

- الصناعة والابتكار

ـ الحد من أوجه عدم المساواة