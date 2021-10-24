شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تحتضن أول لقاء لرؤساء لجان «اتحاد الغرف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت المنطقة الشرقية، مساء أمس، اللقاء الأول لرؤساء اللجان الوطنية باتحاد الغرف السعودية ، وذلك لمناقشة التعاون المشترك، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد الحماد أن اللقاء يأتي خلال وقت تشهد فيه المملكة نهضة كبرى، بشتى المجالات الاقتصادية، مدعومة بعزم وحزم ورؤى إستراتيجية طموحة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

وقال: نحن اليوم أمام ظروف ومعطيات حافلة بالمستهدفات والإنجازات، وتزخر بالعديد من فرص الاستثمار الواعدة التي تتطلب مزيدا من المسؤولية لقطاع الأعمال، ورفع مستوى التنسيق والتواصل بين أطرافه، مشيرا إلى أن اللقاء فرصة للمناقشة حول سبل رفع مستوى التنسيق بين اللجان الوطنية المنوطة بتنمية وتطوير قطاع الأعمال، وبحث ما يواجهه من تحديات، وتقديم المقترحات المناسبة للتغلب عليها بما يحقق مصلحة القطاع وينسجم في الوقت نفسه مع المصلحة العامة للدولة.

وأضاف «الحماد»: إن اللجان الوطنية ستبذل كل ما بوسعها لرعاية ومراجعة المصالح المشتركة للمنشآت الاقتصادية العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمكينها من اقتناص فرص المستقبل، وتعزيز دور قطاع الأعمال في مسيرة الوطن نحو الريادة الاقتصادية.