شكرا لقرائتكم خبر عن «التوريدات الوطنية» وكيلا لسيارات جيتور في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وبهذه المناسبة أكد حسن بن محمد الشمراني (الرئيس التنفيذي للمجموعة) أن الشركة كانت حريصة على اقتران جيتور بوكيل يملك تواجداً قوياً في السوق السعودي من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا عبر تقديم سيارات جيتور الرائعة بشكل مناسب.
وأضاف إنه منذ انطلاق علامة جيتور وهي تحقق نجاحات باهرة في مختلف الأسواق التي تواجدت فيها بفضل جودة وقوة أدائها وروعة تصاميمها الداخلية والخارجية وتنوع فئاتها، التي تلبي مختلف الرغبات واحتياجات العملاء.
وتابع: «سوف نعمل كما هو معهود عن كافة شركات مجموعة المتحدة للسيارات على تقديم أفضل الخدمات في مختلف مراحل التعامل مع العملاء بدءاً من صالات العرض المميزة التي سوف تنتشر في المناطق الرئيسية، وخدمات ما بعد البيع التي سوف تكون من النقاط الإستراتيجية، التي سوف نركز عليها في مراكز الصيانة، وتوفر قطع الغيار لأنها هي أساس العلاقة التي نعمل على تطويرها وتحسينها بشكل مستمر بما يحقق متطلبات عملائنا ونحافظ من خلالها على استمرار ثقتهم الغالية».