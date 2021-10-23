شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: نسعى للحفاظ على إنتاجنا المحلى رغم تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، عن تفاصيل اجتماع الشعبة مع نقابة الزراعيين والفلاحين لمناقشة أثار تغيرات المناخ على المحاصيل الزراعية وبدورها على السوق المحلى والسلع الاستراتيجية.

وقال النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المهندس إبراهيم العربي أصر على عقد هذا الاجتماع لمناقشة كافة الآراء ووضع مقترحات تجمع بين رؤية المنتجين والتجار، وممثلي الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين في الشئون الزراعية في إطار الخطة العامة للغرف التجارية لدعم الأسواق بالمنتجات الزراعية بفصليها الصيفي والشتوي ، والاستعداد للتغيرات المناخية التي يمر بها العالم من أجل الحفاظ على توازن الأسواق، والسعي للوصول إلى قاعدة بيانات حقيقية لمعدلات الإنتاج والاستهلاك والتصدير للحفاظ على الأسعار ومواجهة التغيرات المناخية.