شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يعود إلى القاهرة عقب مشاركته بمنتدى الجمارك الدولى بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مطار القاهرة الدولى منذ لحظات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية عائدا من روسيا ، عقب مشاركته على رأس الوفد المصرى فى أعمال منتدى الجمارك الدولى لعام 2021 بموسكو .

وخلال الزيارة حضر الوفد المصرى جلسات اللجنة الجمركية الروسية المصرية المشتركة، والتى شهدت توقيع الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية ورسلان دافيدوف رئيس جمارك روسيا الاتحادية ، خطة للتعاون بين مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية الاتحادية ومصلحة الجمارك المصرية حول مكافحة المخالفات الجمركية للأعوام 2022 -2024 .

كما تم خلال الزيارة دراسة توقيع اتفاق ثنائى بين جمارك البلدين فى مجال المشغل الاقتصادى المعتمد ، والتبادل المنتظم لبيانات إحصاءات التجارة، وإجراء تحليلات مشتركة، والتعاون فى مجال المعالجة الجمركية للتجارة الإلكترونية.

كما قدم رئيس مصلحة الجمارك خلال المنتدى عرضا تقديميا عن التجربة المصرية للتحديث وتبسيط وميكنة الإجراءات ونظام التسجيل المسبق للشحنات وتم عرض تجارب بعض الدول فى مجال الميكنة والرقمنه مثل الهند، والجزائر وروسيا .

كما تم حضور المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين مع القيادات الجمركية ل ٣٥ دولة شاركت فى منتدى الجمارك الروسية.

وأكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن هذه الزيارة تاتى فى إطار التنسيق والتعاون الجمركى الوثيق بين الجمارك المصرية والروسية والحرص على تعزيز وتنمية العلاقات الجمركية وتبادل الخبرات والمساعدة المتبادلة بين جمارك البلدين فى جميع مجالات العمل الجمركى .

وأشار إلى تحديث منظومة الجمارك المصرية بتطبيق منظومة النافذة الوطنية الموحدة لتسهيل التجارة الخارجية (نافذة) ، لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وكذا تحديث المنظومة التشريعية للجمارك المصرية بصدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والذى أعطى الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية ، وأنشأ نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، ونص على نظام إدارة المخاطر، الذى يتسق مع أحدث التجارب العالمية لتيسير التجارة وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، وتشجيع الصادرات المصرية ، وتضمن القانون عدة مزايا منها ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج ، ورسخ القانون الجديد لدور الفاعل الاقتصادى المعتمد الذى يمنح العديد من المزايا للشركات الملتزمة فيما يسمى بـ «القائمة البيضاء».

وأكد على اكتمال المنظومة التشريعية بإصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية للائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التى بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١؛ بما يسمح بالتوسع فى «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وعلى هامش الزيارة التقى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك مع وزير التعاون الجمركى بالإتحاد الأوراسى (رئيس جمارك كردستان) والذى طلب زيارة الجمارك المصرية للإطلاع على تجربة تطوير وتحديث الجمارك المصرية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات Aci .

كما التقى الوفد المصرى مع كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية والذى حضر فعاليات المنتدى الدولى .

وأشار كونيو ميكوريا إلى أن منظمة الجمارك العالمية تقوم بالإعداد لإنشاء منصة للتجارة العالمية يتم من خلالها تبادل المعلومات التجارية بين كافة الدول الاعضاء ويمكن لكل الدول الاعضاء بالمنظمة الاستفادة منها .

كما أكد ميكوريا على أهمية التجارة الإلكترونية والإعتماد عليها خصوصا فى ظل وجود جائحة فيروس «كورونا» للحد من انتشاره، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها منظمة الصحة العالمية فى هذا الصدد .

وضم الوفد المصرى: الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، وافتخار خلف، مدير إدارة بالمكتب الفنى لرئيس المصلحة، والوزير المفوض ياسر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية بموسكو، ومصطفى نجيب، سكرتير ثان بالمكتب التجارى المصرى بموسكو، بينما يضم الوفد الروسى: أندريا أستركوف، نائب رئيس الجمارك الروسية، وإيفاجانى كوزريا، مدير إدارة التعاون الجمركى، وأندريا كونسنتنيفو، مدير إدارة التحليل، وأوليج بانكنوف، نائب مدير إدارة المكافحة، وماكسيم روديكوف، نائب مدير الإدارة العامة للتخليص الجمركى والرقابة الجمركية.