شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: انخفاض أسعار الطماطم بصورة تدريجية بفضل زيادة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالجيزة، عن انخفاض أسعار الطماطم خلال الأيام الماضية، موضحا أن أسعار الجملة تراجعت من 6 جنيهات في سوق العبور إلى 4.5.جنيها للكيلو الجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن بعض الأصناف قد تشهد انخفاضا خلال الفترة القادمة، مشيدا بدور الدولة في التخطيط الزراعي والذي أسفر عن زيادة المعروض مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بصورة تدريجية خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم بدأت تتراجع بصورة تدريجية وانخفضت لما يقرب من 1 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصر تعد من أكبر المصدرين للموالح وهي تمثل الفاكهة الرئيسية خلال الشتاء، موضحا أن أسعارها ستكون في متناول الجميع، موضحا أن بشائر البرتقال بدأ طرحها للمستهلك مع بداية الشهر الجاري.