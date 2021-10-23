شكرا لقرائتكم خبر عن 6 رسائل لمدير عام منظمة التجارة العالمية خلال زيارة الهند.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت نجوزى أوكونجو إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية زيارتها الى الهند، وهي زيارة تُوجت باجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا دامودارداس مودي.

كما عقدت جولة اجتماعات مع وزراء التجارة والمالية والعلاقات الخارجية في الهند، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، حيث رحبت بالمشاركة البناءة في المناقشات، وكذلك تعهد الهند بدعم منظمة التجارة العالمية، وعقد المؤتمر الوزاري الثاني عشر بنجاح.

تعرف على أبرز رسائلها خلال الزيارة.

1 - يجب على الجميع التحلي بالمرونة في الأسابيع المقبلة ونحن بحاجة للتأكد من أن الاتفاقات متوازنة ، مع مراعاة وجهات نظر كل من الأعضاء.

2 – لابد من إزالة الحواجز أمام الوصول إلى اللقاح ، ووقف استنفاد مخزون الأسماك في العالم ، وضمان الأمن الغذائي.

3 – وجهت التهنئة للهند على إدارة مليار جرعة لقاح COVID-19 وكذلك قرار الهند الأخير برفع قيود التصدير على اللقاحات.

4 - الحاجة إلى تعزيز التعددية ودعم وتقوية منظمة التجارة العالمية باعتبارها واحدة من المؤسسات الاقتصادية متعددة الأطراف الرئيسية.

5 - حثت مجتمع الأعمال في الهند على القيام بدور أكثر استباقية في مناقشات منظمة التجارة العالمية ، وقالت إن دعمهم ضروري لتحقيق النجاحات

6 - دعوة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية للعودة إلى مبادئها الأساسية المتمثلة في استخدام التجارة لتعزيز التنمية المستدامة والتوظيف ورفع مستوى المعيشة.