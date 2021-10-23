شكرا لقرائتكم خبر عن "التهرب الجمركى" تضبط محاولة تهريب كمية من لحوم التريمنج «بقايا اللحوم» المحظور استيرادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب عمليات إدارة المنطقة الغربية بإشراف أحمد صدقي بالتنسيق مع الادارة العامة للايداعات والشؤون الجمركية ومباحث الأموال العامة من ضبط محاولة تهريب كمية من لحوم التريمنج «بقايا اللحوم» المحظور استيرادها طبقا لقانون قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955

وبناءا على إخبارية مشتركة من أحمد صدقى مدير إدارة المكافحة وأحمد خليفة مدير إدارة الإيداعات والشؤون الجمركية وحمدي فرغلي مدير إدارة الأمن الجمركى، بالإشتباه فى وجود أصناف محظورة ضمن مشمول بوليصة شحن رقم 098341 حاوية رقم 5397500 والصنف لحوم جاموسى مجمدة داخل كراتين منشأ الهند بإيداع الوطنية.



مضبوطات

وتم تشكيل لجنة ضمت محمد زهران رئيس الإيداع وإسلام يس وعلى الدلة مأموري الحركة ووليد الخطيب مأمور تعريفة ومحمد السيد أمن جمركي وعوني العمري مفتش مكافحة التهريب، فتبين وجود 1400 كرتونة لحوم مجمدة جاموسي تريمنج «بقايا اللحوم» المحظور استيرادها بوزن 28700 كيلوجرام، وبلغت قيمة المضبوطات مليون و 640 جنيه .

قررت الدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بتشديد وإحكام الرقابة على الإيداعات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .