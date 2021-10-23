شكرا لقرائتكم خبر عن قبل احتفالية طريق الكباش.. خطط جديدة للترويج للسياحة فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اليوم عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، مكاتب الهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك للوقوف على سير العمل بها، ثم عقد اجتماعاً موسعاً مع قياداتها لمناقشة عدد من الموضوعات التى من شأنها أن تعمل على تعظيم دور هذه المكاتب للتنشيط والترويج السياحى لمصر .

وخلال الاجتماع تم مناقشة وضع خطة للاستعداد للموسم السياحى الشتوى واستقبال السياحة الوافدة إلى المحافظة، بالإضافة إلى الاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحى لمحافظة الاقصر، ودور مكاتب الهيئة فى تنظيم هذه الاحتفالية والترحيب بالضيوف.

كما تم استعراض خطة العمل خلال الفترة القادمة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحى والثقافى والأثرى لدى المواطنين بمحافظة الأقصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد أول لقاء لعمرو القاضى مع قيادات مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية بعد توليه منصب الرئيس التنفيذى للهيئة منذ سبتمبر الماضى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.