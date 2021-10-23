شكرا لقرائتكم خبر تسارع تداول المكيفات الشمسية يقلق تجار التقليدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكدت كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أنهما تسمحان بدخول منتجات الطاقة الشمسية، ومنها مكيفات الهواء، ضمن السعي لتمكين جميع التقنيات ضمن التشريعات التي تحقق السلامة وكفاءة الأداء، عبر تجار للمكيفات التقليدية، عن قلقهم من تأثير سرعة تداول مكيفات الطاقة على مبيعاتهم بعد أن استورد الكثير منهم كميات هائلة من المكيفات التقليدية في الفترة الأخيرة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أن منتجات الطاقة الشمسية معفاة من الرسوم الجمركية، كما أن استيرادها متاح للمنشأة التي يتضمن نشاطها في السجل التجاري المتاجرة بها وما يماثلها من المنتجات، على أن تكون حاصلة على شهادة مطابقة من (سابر).

إتاحة التقنيات

وأشارت هيئة المواصفات في ردها على استفسارات الصحيفة إلى أنها تسعى لتمكين جميع التقنيات على حد سواء، مع ضمان توفير كل التشريعات التي تحقق السلامة والأداء والكفاءة لدخول المنتجات، ويضاف هذا النوع من المكيفات إلى الخيارات المتنوعة من التكييف والمتوفرة في الأسواق السعودية، والتي تمكن المستهلك من اختيار نوع التكييف المناسب وفق احتياجاته.

مطابقة سابر

وأوضحت الهيئة أنها تسمح بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات بأنواعها المختلفة، من خلال منصة سابر الالكترونية، التي تساعد المستوردين والمصنعين على تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات، وإصدار شهادة مطابقة الإرسالية، والتي تعزز سلامة المنتجات المستوردة والمحلية، التي ستباع في السوق السعودي لحماية المستهلك وفق المواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المطابقة للمواصفات

وأفادت بأنها تسمح بدخول منتجات مكيفات الهواء من هذا النوع إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية، مؤكدة الحرص على وضع كل التشريعات واللوائح الفنية لضمان دخول منتجات آمنة ومحققة لمتطلبات كفاءة الطاقة في المملكة.

تكامل مع الجمارك

وأوضحت الهيئة أنها تعمل بالتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات الحكومية الأخرى، لضمان تطبيق المواصفات واللوائح الفنية وضمان سريان ودخول المنتجات للأسواق السعودية وفق المواصفات واللوائح والأنظمة التي تصدر من الجهتين.

إعفاء من الرسوم

أما الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، فأشارت في رد على استفسارات الصحيفة إلى أنها تسمح بدخول المنتجات التي تعمل بالطاقة الشمسية بما فيها المكيفات، ويتم ذلك بالتنسيق بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة، لافتة إلى اشتراط حصول هذه المنتجات على شهادة مطابقة من منصة (سابر) التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قبل فسحها، لافتة إلى إعفاء هذه المنتجات من الرسوم الجمركية، مشددة على أن استيراد هذه المنتجات متاح للمنشأة التي يتضمن نشاطها في السجل التجاري المتاجرة بها وما يماثلها من المنتجات، بشرط حصولها على شهادة مطابقة من (سابر) .

لا تأثير كبيرا

من جهته استبعد رئيس اللجنة التجارية الوطنية باتحاد الغرف السعودية هاني العفالق، في رد على استفسار لـ»مكة»، أن يكون هناك تأثير كبير لصناعة التكييف بالطاقة البديلة، سواء الشمسية أو غيرها على التكييف بالطاقة التقليدية في المدى المنظور على الأقل، نظرا إلى أن تكلفة إنتاج البديلة ما زالت مرتفعة قياسا بالتقليدية، مضيفا أن الدولة لديها استراتيجية شاملة لإيجاد الطاقة البديلة، وستكون هناك مشاريع عدة، لذلك لا تتعلق بالتكييف فقط، بل لكل الاستخدامات المنزلية، على أن تكون مساندة للتقليدية ولا تحل محلها بالكامل.

وقال: سيكون الهدف في المرحلة الراهنة تخفيض الضغط على الاستهلاك التقليدي، لافتا إلى وجود إمكانية لتحويل عمل الطاقة التقليدية إلى البديلة من شمسية وغيرها، دون تكاليف كبيرة إضافية ليس فقط للتكييف بل جميع الأجهزة المنزلية، وبعض الأجهزة حاليا تعمل بشكل مزدوج.

تسارع «الشمسية»

وأفاد جمعة السالم «صاحب أحد المتاجر بالدمام»، بأن التسهيلات الأخيرة في الحصول على مكيفات الطاقة المتجددة، ومنها التي تعمل بالطاقة الشمسية زادت بشكل كبير، وقد بدأنا ببيع مكيفات الطاقة الشمسية أخيرا، لكن لدينا شحنات بالمستودع من المكيفات التقليدية الموفرة للطاقة التي لا يزال هناك لها جمهور بالنظر إلى انخفاض سعرها بشكل ملحوظ عن الشمسية، مشيرا إلى أن الكفة بدأت تميل لمكيفات الطاقة الشمسية التي توفر تكاليف فواتير الكهرباء بشكل كبير، والأمر لن يقتصر على ذلك، حيث توجد أجهزة أخرى بالمنزل يمكن تشغيلها بالطاقة الشمسية.

مختلف الأحجام

وأشار أحد تجار التجزئة للأجهزة المنزلية جواد الصفار، إلى أن هناك زيادة كبيرة ملحوظة على مكيفات الطاقة الشمسية التي تعمل بنظام كامل يعتمد على الطاقة الشمسية ويخزن الطاقة ويعمل بها على مدار الساعة، لافتا إلى أن هذه المكيفات تشكل انعطافة جديدة في سوق التكييف، بالنظر إلى ما توفره من طاقة، مشيرا إلى وجود مكيفات للطاقة الشمسية من كل الأحجام والأشكال.

التقليدية على المحك

وذكر التاجر محمد الشمراني أن البدائل المتعددة لمكيفات الطاقة الشمسية يمكن أن تخفض أسعارها بشكل كبير، مما يجعل وجود المكيفات التقليدية على المحك، لافتا إلى أن الأخيرة شهدت بعض الانخفاض فعلا، وأن المرحلة المقبلة ستجعل من تصنيع المكيفات التقليدية شيئا من الماضي، متوقعا أن تكون هناك تعديلات في خطوط الإنتاج للتقليدية بما يحولها إلى العمل بالطاقة الشمسية.