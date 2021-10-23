شكرا لقرائتكم خبر مهلة إضافية حتى 20 يناير لتصحيح أنشطة الخدمات البريدية دون ترخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الهيئة أن المهلة التصحيحية تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم، وتحقيق المنافسة العادلة في السوق.
وأشارت إلى أنها تستهدف مخالفي أنشطة الخدمات البريدية المتمثلة في نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونية، داعية المخالفين إلى المسارعة في تصحيح أوضاعهم، واغتنام المهلة الإضافية لاستخراج التراخيص النظامية للتمكن من الاستمرار في مزاولة تقديم الخدمات البريدية للمستفيدين.
وبينت الهيئة أن إصدار التراخيص يتم عبر موقعها الالكتروني www.citc.gov.sa، مشددة على أن تقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة دون ترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة، يعرض المنشأة المخالفة إلى العقوبات والغرامات المقررة نظاما لدى كل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، والتي تصل إلى إيقاع الغرامات المالية وإغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة.
وأعلنت هيئة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التجارة والمركز الوطني للتنافسية في مايو 2021، عن بدء المهلة التصحيحية للمنشآت والأفراد العاملين في تقديم الأنشطة المتعلقة بخدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة، ودخولها حيز التنفيذ لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).
مهلة تصحيحية لأنشطة خدمات البريد دون ترخيص
- 04 مايو 2021 بدء المهلة
- 21 أكتوبر 2021 انتهاء المهلة
- 21 أكتوبر 2021 تمديد المهلة
- 20 يناير 2022 انتهاء التمديد
الأنشطة المستهدفة:
- نقل الرسائل
- نقل الطرود
- صناديق البريد
- البريد الرسمي
- الخدمات البريدية المالية
- محطات الطرود
- خدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونية
كانت هذه تفاصيل خبر مهلة إضافية حتى 20 يناير لتصحيح أنشطة الخدمات البريدية دون ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.