شكرا لقرائتكم خبر مهلة إضافية حتى 20 يناير لتصحيح أنشطة الخدمات البريدية دون ترخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهلة التصحيحية الممنوحة للمنشآت والأفراد العاملين في تقديم أنشطة الخدمات البريدية في المملكة، دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة والقوانين 3 أشهر إضافية تنتهي في 20 يناير 2022، وذلك لإتاحة المزيد من الفرص لمقدمي الخدمات البريدية لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزايا المهلة التصحيحية، في ظل الإقبال الملحوظ على استخراج التراخيص النظامية لأنشطتهم خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن المهلة التصحيحية تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم، وتحقيق المنافسة العادلة في السوق.

وأشارت إلى أنها تستهدف مخالفي أنشطة الخدمات البريدية المتمثلة في نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونية، داعية المخالفين إلى المسارعة في تصحيح أوضاعهم، واغتنام المهلة الإضافية لاستخراج التراخيص النظامية للتمكن من الاستمرار في مزاولة تقديم الخدمات البريدية للمستفيدين.

وبينت الهيئة أن إصدار التراخيص يتم عبر موقعها الالكتروني www.citc.gov.sa، مشددة على أن تقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة دون ترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة، يعرض المنشأة المخالفة إلى العقوبات والغرامات المقررة نظاما لدى كل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، والتي تصل إلى إيقاع الغرامات المالية وإغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة.

وأعلنت هيئة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التجارة والمركز الوطني للتنافسية في مايو 2021، عن بدء المهلة التصحيحية للمنشآت والأفراد العاملين في تقديم الأنشطة المتعلقة بخدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة، ودخولها حيز التنفيذ لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).

مهلة تصحيحية لأنشطة خدمات البريد دون ترخيص







04 مايو 2021 بدء المهلة



21 أكتوبر 2021 انتهاء المهلة



21 أكتوبر 2021 تمديد المهلة



20 يناير 2022 انتهاء التمديد



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