وزراء التجارة

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ونوقش، عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالهم، ومنها مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء الجائحة والتنسيق الوثيق بهذا الشأن، وتنسيق الجهود بين دول المجلس بما يتعلق بالأمن الغذائي الخليجي والتجارة الالكترونية، والخدمات الرقمية، وسبل تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وقضايا مطروحة في اللقاءات السابقة.
كما عقدوا اللقاء الدوري مع رواد الأعمال، وجرى مناقشة مواضيع تسهم في دعم وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وأهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال للعمل على تذليلها.
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