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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون، عقدوا لقاء تشاوريا في المنامة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين زايد الزياني، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

ونوقش، عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالهم، ومنها مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء الجائحة والتنسيق الوثيق بهذا الشأن، وتنسيق الجهود بين دول المجلس بما يتعلق بالأمن الغذائي الخليجي والتجارة الالكترونية، والخدمات الرقمية، وسبل تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وقضايا مطروحة في اللقاءات السابقة.

كما عقدوا اللقاء الدوري مع رواد الأعمال، وجرى مناقشة مواضيع تسهم في دعم وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، وأهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال للعمل على تذليلها.