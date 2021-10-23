منتدى التسويق

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ويهدف المنتدى الذي تنظمه جمعية التسويق إلى إثراء المحتوى التسويقي والإسهام المباشر في تطويره وتنميته، سعيا من الجمعية في جعله رائدا للقطاع محليا وإقليميا، لضمان إبراز الطاقات السعودية المميزة، مع تسليط الضوء على الحراك التسويقي المميز في البلاد الذي يعد الأكثر تميزا في المحيط العربي والإقليمي.
وسيتضمن برنامج المنتدى 12 جلسة متنوعة تغطي كثيرا من الموضوعات البارزة والمهمة في الكثير من القطاعات الحيوية، ليعكس أبرز التجارب التسويقية، ويسلط الضوء على أهم التحديات والمستجدات في السوق المحلي والإقليمي وأثرها على أداء السوق السعودي.
وأكدت الجمعية تميز هذه النسخة بإطلاقها تحديا للمسوقين، حيث يناقش تحديات التسعير التي تواجه المطاعم والمقاهي الصغيرة في المملكة، من خلال استعراض حالات دراسية حقيقية بمشاركة طلاب وطالبات تخصص التسويق في المملكة، وبعض المطاعم والمقاهي الناشئة التي تواجه تحديات في تبني استراتيجيات تسعير مناسبة تمكنهم من الاستمرار والمنافسة.
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