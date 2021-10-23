شكرا لقرائتكم خبر 1795 رخصة تعدينية بالمملكة.. 58% لمحاجر مواد البناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت الرخص التعدينية السارية في قطاع التعدين 1795 رخصة، منها 1041 رخصة لمحاجر مواد البناء، تمثل 58% من إجمالي الرخص، و22 رخصة استطلاع، و563 رخصة استكشاف، و169 رخصة لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، ويعكس نمو أرقام الرخص التغير الإيجابي في البيئة الاستثمارية للقطاع، الذي أحدثه نظام الاستثمار التعديني.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير المؤشرات التعدينية أن عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها خلال سبتمبر الماضي بلغ 41 رخصة، منها 34 رخصة لمحاجر مواد البناء، إضافة إلى 7 رخص لاستكشاف المعادن، مبينة أن هناك 559 طلب رخصة كشف خلال تسعة أشهر، منها 326 طلبا بانتظار موافقة الجهات ذات العلاقة، فيما هناك 396 رخصة تم إصدارها، تشمل 133 رخصة استكشاف، و241 رخصة محاجر مواد البناء، و22 رخصة استطلاع.

ويحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية، وهي رخصة استطلاع تشمل جميع أنواع المعادن مدتها تكون سنتين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات لمعادن فئة أ، ب، وسنة واحدة لفئة المعادن ج، ورخصة الأغراض العامة التي ترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير، ورخص استغلال تشمل: رخصة تعدين لمعادن الفئتين أ، ب لا تتجاوز مدة رخصتها 30 سنة قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير لمعادن الفئتين أ، وب ومدة رخصتها لا تتجاوز 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لمعادن الفئة ج تصل مدة رخصتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.

ونفذت الوزارة 2617 زيارة تفتيشية على المواقع التعدينية خلال الأشهر الماضية من 2021، حيث تم رصد 506 مواقع تعدينية مخالفة، وفي سبتمبر تحديدا رصدت 136 موقعا مخالفا بعد تنفيذ 481 زيارة تفتيشية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وتهدف الوزارة من تلك الزيارات التفتيشية إلى متابعة التزام المستثمرين المرخص لهم بمتطلبات كل رخصة واشتراطاتها، والتأكد من اتباعها أفضل الممارسات العالمية التي تضمن استدامة القطاع.

ويعزز نظام الاستثمار التعديني الجديد من حماية قطاع التعدين، حيث تضمنت لائحته التنفيذية فرض عقوبات وغرامات على المخالفين، مما يولد الثقة في القطاع ويزيد جاذبيته للمستثمرين. وتشمل المخالفات ممارسة أي نشاط تعديني دون رخصة، أو عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة، وغير ذلك من المخالفات التي تعاقب عليها اللائحة التنفيذية.

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