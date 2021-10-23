تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم، السبت، قد استقرت عند أسعار أمس.

ونقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 783 جنيهًا وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 671 جنيهًا، وعيار 24 نحو 894.9 جنيه للجرام، وقيمة الذهب في الجنيه نحو 6264 جنيهًا.

وعالمياً، صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.55% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع، بحسب بيانات وكالة "بلومبرج".

كما سجل سعر الأوقية 1792.6 دولار في نهاية التداولات.

يشار إلى أن اليوم وغداً الأحد عطلة رسمية في البورصات العالمية.