شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة عمل البنك الدولى حول تغير المناخ 2021-2025.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستعطى خطة عمل مجموعة البنك الدولى الخاصة بتغير المناخ، للسنوات من 2021 حتى 2025، دفعة قوية للجهود الرامية، إلى مساعدة البلدان على تحقيق التكامل التام، بين المناخ والتنمية، وتعظيم تأثير التمويل المناخى، وتشجيع التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره.. تعرف على التفاصيل من خلال الانفوجراف.



انفوجراف البنك الدولى

1 - 35%من تمويلات مجموعة البنك الدولى، ستكون ذات منافع مناخية مشتركة.

2 - 50% من التمويلات المناخية، المقدمة من البنك خصصت لأغراض التكيف.

3 - 100% من تمويلات البنك تتسق مع اتفاق باريس بحلول الأول من يوليو 2023.

4 - مساعدة البلدان من خلال تحول عادل بعيدا عن استخدامات الفحم.

- 5 مساهمة البلدان فى إعداد مساهمتها الوطنية، لمكافحة تغير المناخ، واستراتيجيتها طويلة الأجل

- 6 مقاييس جديدة لقياس النتائج، والأثر على نحو أفضل.