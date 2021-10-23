شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة لمعرفة الذهب الأصلي من المزيف بعد ضبط كميات مغشوشة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع مجوهرات، لاستغلاله ورشته بمنطقة الجمالية في القاهرة، لممارسة نشاط تصنيع أقلام الدمغة لدمغ الذهب والفضة بأختام مزورة، ما يسهل دمغ أى نوع من المعادن ذات القيمة القليلة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها وبيعها للمواطنين كونها معدنا نفيسا، يقدم برنامج أسواق أبرز المعلومات لمعرفة الذهب المزيف.

واستعرض البرنامج عدة طرق للتعرف على الذهب الحقيقي من المزيف، حيث يمكن أن نستخدم المغناطيس من خلال تقريبه من قطعة الذهب المراد شرائها، إذا اجتذبت له نتأكد حينها أنه مزيف، وإذا لم تجتذب له فهو بذلك أصلى 100%، لأن الذهب يتسم بكثافته ولا يمكن أن يؤثر فيه المغناطيس.

يمكن أن نقوم بخدش قطعة الذهب بواسطة طرف معدني مدبب، وإذا كشف الطبقة أسفل الطبقة باللون الأصفر الذهبى هنا الذهب أصلى، أما إذا ظهر لون اخر مثل الفضى أو الأسود والبنى فهو معدن مزيف.

هناك طرق أخري مثل استخدام مياه النار، لكن هذه الطريقة قد تنطوى على بعض المخاطر، ويمكن للتجار فقط القيام بذلك، وهناك جهاز لدى تجار المعادن الثمينة يكشف الذهب الحقيقي من المزيف، ويمكن اللجوء إلى تاجر لمعرفة حقيقة الذهب.