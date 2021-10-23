شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية في الجيزة: الاتفاق على تقديم مصل كورونا للأعضاء وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة، عن البدء في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، لمنتسبى الغرفة من خلال تخصيص وحدة لاستقبال الأعضاء لتلقى المصل.

وقال محمد إمبابي إن الغرفة نجحت في الحصول على الموافقة من مديرية الصحة بالمحافظة، على تخصيص مقر داخل الغرفة لاستقبال الأعضاء للحصول على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وذلك تحت توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة لمديرية الصحة بالتعاون مع الغرفة في إطار التوصيات الحكومية بضرورة الحصول على المصل خلال الفترة القادمة . وبالفعل تم الاعداد والتنظيم لحملة التطعيم مع الدكتور محمد منصور مدير المديرية .

وأشار إمبابي في بيان للغرفة إلى أن الحملة ستبدأ مطلع الشهر القادم في السماح لأعضاء الغرفة وأسرهم بالحصول على التطعيم وذلك وفقا لعمليات التسجيل المسبق وتحديد موعد الحصول على المصل .

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارات، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.

والقرار الذى تضمن بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وعودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.