شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 23-10-2021، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار حديد التسليح تراوحت بين 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأشار الزيني في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن أسعار الأسمنت الأسود، تتراوح بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع، وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن ، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.