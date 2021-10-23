شكرا لقرائتكم خبر عن 85.53 دولار لخام برنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 85.53 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.76 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية أمس الجمعة.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية، أمس الجمعة، شهدت ارتفاعا وذلك بدعم من مخاوف نقص الإمدادات النفطية وعدم القدرة علي تلبية الطلب المتزايد علي المنتجات البترولية المستخدمة في توليد الطاقة، في ظل نقص الإمدادات المتعلقة بالغاز والفحم.

وبرزت فى الآونة الأخيرة بوادر أزمة طاقة عالميـة، تكمـن جـذورها فـى عـدم كفايـة إمـدادات الطاقة لتلبية الطلب القـوى بعـد التعـافى النسبى فى الأداء الاقتصـادى مـن تـداعيات جائحـة فيـروس كورونا المستجد فى كافة أنحاء العالم ومع اقتراب فصل الشتاء فـى نصـف الكرة الأرضية الشمالى والذى يشهد تزايد الطلب على الطاقة وخاصـة لأغراض التدفئـة، تنامت المخاوف بشـأن تفاقم هـذه الأزمة وذلك وفقا لتقرير "بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح فى الأفق"، لمنظمة أوابك.