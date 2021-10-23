شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال تطوير ساحة معابد الكرنك استعدادا لاحتفالية طريق الكباش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء زيارته الحالية لمدينة الأقصر، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمعابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، وذلك تمهيدا للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي للمحافظة، تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار منذ قليل أعمال تطوير الساحة الخارجية لمعابد الكرنك.

وقال مصطفي الصغير مدير عام آثار الكرنك، إن أعمال التطوير شملت تجديد وإحلال الأرضيات، وتزويدها بالإضاءة المناسبة ودهان الأسوار، وكذا أعمال الزراعة من الأشجار والنخيل وأحواض الزهور بالمسطحات الخضراء، لتحقيق مظهر حضاري متكامل للموقع بما يتفق مع القيمة الأثرية و السياحية للمنطقة بأكملها.

جدير بالذكر ان وزير السياحة و الآثار بدأ زيارته التفقدية بالأقصر مساء أمس، في طريق عودته من مدينة أبو سمبل، حيث شهد ظاهرة تعامد الشمس بمعبد الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل بمشاركة ٥٠ سفيرا و عائلاتهم من أكثر من 30 دولة في العالم

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كما تفقد الوزير مساء أمس الأعمال الجارية بمعبد الأقصر و طريق المواكب الكبري المعروف بطريق الكباش و ذلك استعدادا للاحتفالية الكبري للترويج للأقصر وابراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها، وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر أمام العالم.