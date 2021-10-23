شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم السبت 23-10-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن، اليوم السبت 23-10-2021، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت الدواجن البيضاء الكيلو 30 - 31 جنيها، وتراوح سعر المستهلك بين 34-35 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 30 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البيض الأبيض 47 جنيها للكرتونة فى المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 54 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 57 - 60 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51-54 جنيها للكيلو.