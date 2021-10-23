شكرا لقرائتكم خبر عن أعداد الزائرين بالجناح المصرى بإكسبو 2020 تتجاوز 115 ألف زائر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري المشارك بفعاليات اكسبو 2020 دبي لا يزال يجذب المزيد من زوار الإكسبو، حيث استقبل الجناح منذ الافتتاح وحتى اليوم ما يزيد على 115 ألف زائر.

وقالت الوزيرة إن نقطة القوة التي يتميز بها الجناح المصري بإكسبو تتمثل في المزج الفريد بين اللمسة الحضارية والرؤية المستقبلية لمصر الحديثة، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يساهم الجناح المصري في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال ما يعرضه الجناح من مناطق جذب سياحية رائجة في مصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور احمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبى، أن الجناح المصرى استقبل على مدار هذا الأسبوع العديد من الزيارات الرسمية لشخصيات رفيعة المستوى من مختلف الدول من بينها زيارة ماركوس بونتس وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلي، كريستر نيلسون، وزير الدولة السويدي للتجارة الخارجية وشؤون دول الشمال، و خالد آل الشيخ المفوض العام لجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو 2020 دبي، دينيس مونكادا وزير الشؤون الخارجية بجمهورية نيكاراجوا، ومحافظ مقاطعة ماريبور في سلوفينيا، ومسؤولي نادي دبي للصحافة.

وأضاف أن الجناح شهد انعقاد عدد من الفعاليات والندوات أهمها ندوة حول السياحة في مصر، وقناة السويس، ونقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء إلى جانب ندوة حول فرص الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية فى مصر، والتي حظيت بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.