شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مستجدات الأعمال لاحتفالية "طريق الكباش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء عودته من مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، مساء أمس، حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على التوجه الى محافظة الأقصر لتفقد معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الملكية الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، للوقوف على آخر مستجدات سير الأعمال بهم.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها، وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر أمام العالم.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي وقيادات من الوزارة ومسئولي الشركة المنفذة للاحتفالية.

وخلال الجولة تفقد الوزير الأعمال الجارية من ترميم و تطوير بمعابد الأقصر والكرنك و مشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، و ما تم من تجهيزات لإقامة معرض للصور النادرة من القرن ١٩ في اماكن محددة علي الطريق والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر و طريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الاثرية وصور و مناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

هذا بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للزائرين من لافتات إرشادية وتفسيرية، وأكشاك ومظلات خشبية تحمل طابع الهوية البصرية للمدينة، بالإضافة الى تنسيق الإنارة في المعابد ومحيطها، على النحو الذي يتماشى مع النسق الحضاري لهذا الموقع، وإبراز المعابد ورونقها.

كما تفقد أيضا ما تم تنفيذه من التجهيزات اللازمة والتي تقوم بها الشركة المنفذة لإقامة الاحتفالية من ديكورات وعناصر فنية ومواد دعائية لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.