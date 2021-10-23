شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من أعلى مستوياته في 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جرى تداول النفط‭‭ ‬‬ بمعدلات أقل بقليل عن ذروته في عدة سنوات نتيجة الاتجاهات التصاعدية بشأن انخفاض الإمدادات والتي حد منها مخاوف أبداها زعماء العالم حول احتمال عدم انتهاء اضطرابات الطلب الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا أو 1.1 بالمئة لتغلق على 85.53 دولار للبرميل. ووصل خام القياس برنت إلى أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات يوم الخميس عندما سجل 86.10 دولار وقد ارتفع واحد بالمئة خلال الأسبوع محققا ارتفاعا للأسبوع السابع.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار أو 1.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 83.76 دولار للبرميل على مقربة من أعلى مستوياته في سبع سنوات والتي سجلها هذا الأسبوع. وارتفع هذا المؤشر بنسبة 1.7 بالمئة خلال الأسبوع وصعد للأسبوع التاسع على التوالي.