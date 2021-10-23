لليوم الثاني على التوالي.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع بزيادة جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - حققت أسعار الذهب ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي خلال بداية تعاملات اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، وذلك عقب ارتفاعها، أمس الجمعة، مرتين خلال التعاملات.

وارتفعت أسعار الذهب، اليوم، خلال بداية التعاملات بقيمة 4 جنيهات للجرام الواحد.

وتأتي ارتفاعات الذهب في الفترة الحالية عقب انخفاضها منذ عدة أسابيع، ولكنها عاودت الارتفاع المتتالي خلال الفترة الحالية.

وسجل جرام 24 ارتفاعا قدرة 4 جنيهات في محلات الصاغة دون احتساب المصنعية حيث بلغ سعره 894 جنيها، وسجل عيار الذهب 21 الأكثر شعبية وشراءً في مصر مبلغ 785 جنيها بارتفاع قدرة 3 جنيهات مقابل سعره أمس.

كما سجل عيار الذهب 18 مبلغ 673 جنيها بارتفاع 3 جنيهات، وسجلت الأونصة 27,901 جنيها بارتفاع قدرة 178 جنيها، وارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 40 جنيها ليسجل 6,280 جنيها، وبلغ سعر الكيلو 897 ألف و143 جنيها.