شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: تواصل دائم مع البنوك لدعم الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزارة المالية بضرورة وجود تعاون مستمر مثمر وبناء وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية والقطاع المصرفى، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبى وبخاصة الجهاز المصرفى، والذى يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التى تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى .

وقال " عبد القادر " إنه وفقًا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرًا بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر بحضور وزير المالية، بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فإن البنوك بصفتها ركيزة القطاعات النقدية ليس لديها ما يحول دون انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنها تعد متلقية فقط للسلع والخدمات، ولكن دعمًا لسياسة رقمنة التعاملات فى الاقتصاد المصرى فقد تم الاتفاق على انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقيه للفاتورة فقط من جهة المصدرة لها دون إلزام البنوك بأى التزامات أخرى متعلقة بالمنظومة تجاه مصلحة الضرائب المصرية .

وقال أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، إن هناك توجيهات من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، لتذليل أى عقبات تعوق الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن المصلحة حريصة على استمرار التعاون المثمر مع الجهاز المصرفى والذى يعد من شركاء النجاح، ومثمنًا دور القطاع المصرفى فى الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن البروتوكول الذى تم توقيعه بين رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس اتحاد بنوك مصر بحضور وزير المالية يؤكد على العلاقات المستمرة لتحقيق التواصل الفعال مع اتحاد بنوك مصر باعتبارها شريك وركيزة أساسية فى الاقتصاد الوطنى منذ نشأة بنك مصر .

وقال رئيس مركز كبار الممولين إن توقيع هذا البروتوكول هو ثمرة جهود كبيرة من ممثلى اتحاد بنوك مصر وممثلى المصلحة من مركز كبار الممولين، والذى من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من التعاون بين الطرفين، لافتًا إلى أن انضمام البنوك إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية يدعم رقمنة مصر 2030، كما أنه يفيد فى إظهار الجانب الخفى المتمثل فى الاقتصاد غير الرسمى .

وأوضح الدكتور أشرف الزيات، أنه بعد مضى 10 أشهر على نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وانضمام 3 آلاف و365 شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ورفعت 64 مليون وثيقة إلكترونيًا، فإن هذا يعد نجاحًا مبهرًا، لافتًا إلى أن مصر تعد من الدول السباقة فى هذا الأمر.

وتوجه " محمد شريف رئيس القطاع المالى ببنك مصر "، بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهم وتعاونهم المتواصل، لافتًا إلى أن هناك علاقات وثيقة جدا بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب ودائما هناك جسور تواصل لحل آى مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك .

وقال " محمد شريف " إن مركز كبار الممولين برئاسة الدكتور أشرف الزيات يقدم كامل الدعم لنا وصاحب المبادرات لتنظيم تلك الندوات وتوفير محاضرين أكفاء من قيادات المركز، مضيفا أن هناك تشجيع كبير من قبل مجلس إدارة بنك مصر للتوسع فى تنظيم مثل هذه الندوات وتقديم التوعية الضريبية كخدمة للقطاع المصرفى، موضحًا أن بنك مصر على استعداد لتقديم أى دعم للقطاع المصرفى والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية .

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان " كيفية تسجيل البنوك بمنظومة الفاتورة الإلكترونية "، والتى تعد أولى الندوات التى قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع اتحاد البنوك عقب توقيع بروتوكول تعاون مشترك بينهما وحضر الندوة محمد شريف رئيس القطاع المالى ببنك مصر، و محمد فؤاد نائب رئيس القطاع المالى ببنك مصر، وصباح أبو اليزيد مدير عام الحاسب الآلى بمركز كبار الممولين، ومحمد فتحى عبد الفضيل مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وأيمن محمد فهمي مدير إدارة التشغيل والدعم الفني، وعز الدين حسن مدير إدارة قواعد البيانات، و عدد من العاملين ببنوك مصر .

وقام المحاضرون خلال الندوة بشرح كيفية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفوائد الانضمام إليها، وتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات أثناء الندوة .