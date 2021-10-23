شكرا لقرائتكم خبر عن 18.8 مليون راكب استقل السكك الحديدية خلال يوليو.. و292 مليون جنيه إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة إيرادات السكك الحديد نحو 292.9 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضي، بينما بلغت قيمة الإيرادات 182 مليون جنيه في شهر يوليو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 110.9 مليون جنيه.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات السكك الحديدية حققت زيادة مماثلة في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت قيمة الإيرادات نحو 274.3 مليون جنيه، مقابل 123.8 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 150.5 مليون جنيه.

وارتفع عدد ركاب السكك الحديدية ليصل إلى 18.8 مليون راكب في يوليو الماضي، مقابل 16.2 مليون راكب في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 2.6 مليون راكب، كما ارتفع عدد ركاب السكك الحديدية أيضا في شهر يونيو الماضي ليسجل 19.9 مليون راكب، مقابل 11.9 مليون راكب في الشهر المناظر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين راكب.

وكانت إيرادات السكك الحديدية سجلت ارتفاعا ملحوظا في شهر نوفمبر الماضي، وبلغت قيمة إيرادات الهيئة نحو 247.5 مليون جنيه، مقابل 213 مليون جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت 34.5 مليون جنيه، كما ارتفعت الإيرادات أيضا في شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 265.1 مليون جنيه، مقابل 224.8 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 40.3 مليون جنيه.