شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسهم تحقق صعودًا بالبورصة المصرية يتجاوز 10% خلال 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت 6 أسهم بالبورصة المصرية، صعودًا تجاوز نسبة 10% خلال جلسات الأسبوع المنتهي، والتي اقتصرت على 4 جلسات فقط بسبب تعطل البورصة الخميس بمناسبة المولد النبوي الشريف، وهذه هي الأسهم الرابحة:

1- شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 50.21% ليصل إلى مستوى 21 جنيه.

2- العامة للصوامع والتخزين بنسبة 33.07% ليصل إلى مستوى 79.840 جنيه.

3- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بنسبة 18.19% ليصل إلى مستوى 483.970 جنيه.

4- حديد عز بنسبة 17.57% ليصل إلى مستوى 15.990 جنيه.

5- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 15.99% ليصل إلى مستوى 1.081 جنيه.

6- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 11.88% ليصل إلى مستوى 153.430 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11132.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع في شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 2413.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.65% ليغلق عند مستوى 3390.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.77% ليغلق عند مستوى 13444.44 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 5.87% ليغلق عند مستوى 4317.58 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 30.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 742.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.2%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 383.7 مليار جنيه إلى 386.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.8%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 133.1 مليار جنيه إلى 127.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.3%.