شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. زيادة كبيرة فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق قطاع البترول زيادة كبيرة فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز، وكانت كالتالي..

١- تحقيق زيادة 90% فى طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122 مليون طن سنوياً.

٢-زيادة 85% فى طاقة استيعاب الموانئ.

٣-زيادة 45% فى طاقات تخزين المنتجات البترولية.

٤-20% زيادة فى عدد محطات التموين والخدمة، لتصل إلى 3650 محطة، ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369 محطة.

٥-زيادة الإنتاج المحلى وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامى استهلاك الغاز كوقود أدى لانخفاض فى استيراد البنزين والسولار بنسبة حوالى 30%.

وسبق أن أكد طارق الملا وزير البترول، على أهمية الاستمرار فى دعم شركات إنتاج قطاع البترول من أجل الاستمرار فى زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة والعمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاجية الآبار، ما يؤدى إلى تحسين كفاءة العملية الإنتاجية والاستفادة المثلى من التسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على تطوير البنية التحتية من خطوط انابيب ومستودعات تخزين والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركات العاملة بالمنطقة فى هذا الشأن.

ووجه الملا باستغلال الإمكانيات المتاحة فى ضوء ارتفاع أسعار البترول العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة من خلال التنسيق مع جهاز شئون البيئة .